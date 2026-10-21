प्रदर्शनों के दौरान कार्रवाई को लेकर UN विशेषज्ञों की चिंता का भारत ने जवाब दिया है

प्रदर्शनों पर UN विशेषज्ञों की चिंता पर भारत बोला- नकारात्मक छवि पेश करने की कोशिश

लेखन आबिद खान 12:02 pm Oct 21, 202612:02 pm

क्या है खबर?

भारत ने हाल ही में दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों से निपटने के तरीके को लेकर संयुक्त राष्ट्र (UN) की आलोचना का खंडन किया है। भारत ने कहा कि देश को छवि नकारात्मक बनाने के लिए अपुष्ट आरोपों और अधूरे आंकड़ों का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। यह प्रतिक्रिया UN के मानवाधिकार विशेषज्ञों द्वारा पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर प्रतिबंधों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आई है।