भारत ने UN में पाकिस्तान को लगाई फटकार, जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाने पर दिया जवाब
क्या है खबर?
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में भारत ने पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई है। पाकिस्तान के राजदूत द्वारा जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद भारत ने कहा कि पाकिस्तान अपने विभाजनकारी एजेंडे को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र मंचों का दुरुपयोग कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र (UN) में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर एल्डोस मैथ्यू पुन्नूस ने कहा कि बहुलवादी और लोकतांत्रिक देशों में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
बयान
भारत ने कहा- जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग
पुन्नूस ने कहा, "ऐसे समय में जब सदस्य देशों को अपनी संकीर्ण सोच से ऊपर उठना होगा, पाकिस्तान UN में सभी मंचों और प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कर अपने विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है।" उन्होंने UNGA में एक सत्र पर बहस के दौरान भारत की ओर से कहा, "यह मंच भी कोई अपवाद नहीं है और पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का अनुचित उल्लेख किया, जो भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है।"
पाकिस्तान
पाकिस्तान निराधार आरोपों और झूठ का सहारा न लें- भारत
पुन्नूस ने कहा, "आत्मनिर्णय का अधिकार UN चार्टर में निहित एक मूलभूत सिद्धांत है। हालांकि, इस अधिकार का दुरुपयोग बहुलवादी और लोकतांत्रिक राज्यों में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को इसकी आदत हो गई है। अगर वे निराधार आरोपों और झूठ का सहारा न लें और ऐसी तस्वीर पेश न करे जो सच्चाई से पूरी तरह अलग हो, तो यह उसके लिए अच्छा होगा।"
पाकिस्तान का बयान
पाकिस्तान ने क्या कहा था?
दरअसल, पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि राजदूत आसिम इफ्तिखार अहमद ने महासभा में अपने संबोधन के दौरान जम्मू और कश्मीर का जिक्र किया था। इसके बाद भारत की ये सख्त प्रतिक्रिया आई है। पाकिस्तान आए दिन UN मंचों पर जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है। पिछले महीने भी पाकिस्तान ने UNSC में जम्मू-कश्मीर पर बयान दिया था। तब भारतीय राजदूत हरीश परवथानेनी ने कहा था, "जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं।"
संबोधन
भारत ने और क्या-क्या कहा?
अपने संबोधन में पुन्नूस ने जोर दिया कि वैश्विक दक्षिण को विकास वित्तपोषण और जलवायु न्याय सहित विकास संबंधी चुनौतियों के एक विशिष्ट समूह का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा, "भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सभी मंचों पर इन मुद्दों को लगातार प्रमुखता देने का प्रयास किया है। इस दिशा में समन्वित और केंद्रित कार्रवाई की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हुए वैश्विक दक्षिण की भावनाओं को ठोस और मूर्त कदमों में बदलने की आवश्यकता है।"