भारत ने सेशेल्स के लिए खोला खजाना: 1,500 करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज, हुए ये समझौते
सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में मुलाकात की

लेखन गजेंद्र
Feb 09, 2026
05:03 pm
क्या है खबर?

भारत के 5 दिवसीय दौरे पर आए सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में कई समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सेशेल्स के लिए 175 करोड़ डॉलर (करीब 1,585 करोड़ रुपये) के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पैकेज सामाजिक आवास, ई-गतिशीलता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, रक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में ठोस समन्वय को सहयोग प्रदान करता है।

समझौता

स्थानीय मुद्रा में बढ़ाएंगे व्यापार

प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त प्रेस वार्ता में समझौते की घोषणा करते हुए कहा कि दोनों देश स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने के साथ-साथ फिनटेक और डिजिटल सॉल्यूशंस को भी आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट लिमिटेड भारत-शेल्स शेयरहोल्डिंग की मजबूत संस्था बनी हुई है और हमारे सभी प्रयास सेशेल्स की पिक्चर्स और आवश्यकताओं पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि सेशेल्स के आर्थिक पैकेज से सबसे पहले सेशेल्स के लोग, शहरी युवा, रोजगार और कौशल के लिए नए अवसर सृजित होंगे।

समझौता

भारत सेशेल्स के सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देगा

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सेशेल्स की क्षमता निर्माण में भारत के ITEC कार्यक्रम की अहम भूमिका है और आगे भारत में सेशेल्स के सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया गया है। उन्होंने कहा कि सेशेल्स के साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर भी समझौता हुआ है, जिसके तहत भारत का सफल अनुभव सेशेल्स के साथ साझा किया जाएगा। सेशेल्स को हाल ही में दिए गए 10 यूटिलिटी वाहनों और 5 लेजर रेडियल नावों के लिए भारत को धन्यवाद दिया।

समझौता

मेडिकल आपूर्ति और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में भी सहयोग

प्रधानमंत्री ने कहा कि आगे भारत थोक और गुणवत्ता वाली दवाओं की आपूर्ति, चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास में सेशेल्स के साथ आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने नवीकरणीय ऊर्जा, लचीलापन और जलवायु-अनुकूली समाधानों पर अपना सहयोग और विस्तार देने की बात कही है। दोनों देशों के बीच पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति और खेल के जरिए निवेश पर विचार-विमर्श हुआ। दोनों देश सेशेल्स में एक नए अस्पताल के निर्माण के लिए मिलकर काम करेंगे।

सुरक्षा

समुद्री रक्षा पर भी ध्यान

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "समुद्री पड़ोसियों के रूप में ब्लू इकोनॉमी में हमारे लिए स्वाभाविक सहयोग का क्षेत्र है। हम, समुद्री अनुसंधान, क्षमता निर्माण, डेटा शेयरिंग जैसे क्षेत्रों में भारत की विशेषज्ञता सेशेल्स के साथ साझा करेंगे। रक्षा सहायता और समुद्री सुरक्षा हमारी भागीदारी के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।" उन्होंने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के पूर्ण सदस्य के रूप में सेशेल्स का स्वागत किया और कहा कि इससे हिंद महासागर में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रयास को बल मिलेगा।

आमंत्रण

प्रधानमंत्री मोदी को सेशेल्स का आमंत्रण

संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा कि जून में, सेशेल्स-भारत अपने राजनयिक संबंधों की स्वर्ण जयंती मनाएंगे, जिसमें मोदी विशिष्ट अतिथि होंगे। उसी समय सेशेल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ भी है। उन्होंने कहा, "हिंद महासागर के राज्यों के रूप में, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता हमारे संबंधों के केंद्र में हैं। पर्यटन सेशेल्स की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और भारत बेहतर हवाई संपर्क द्वारा समर्थित एक बढ़ता हुआ बाजार है।"

जानकारी

5 से 10 जनवरी तक भारत में सेशेल्स के राष्ट्रपति

प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर, सेशेल्स गणराज्य के राष्ट्रपति हर्मिनी 5 से 10 फरवरी 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति हर्मिनी की राजकीय यात्रा, उनके पदभार ग्रहण करने के लगभग 100 दिन बाद हो रही है।

ट्विटर पोस्ट

प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को  संबोधित किया

अहम

भारत के लिए सेशेल्स कितना अहम?

सेशेल्स 155 द्वीपों वाला एक संप्रभु द्वीपीय राष्ट्र है। सेशेल्स के द्वीप मसकेरीन पठार पर स्थित हैं, जो हिंद महासागर में स्थित एक विस्तृत समुद्री पठार है। यह अफ्रीका का सबसे छोटा तथा सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। इसकी राजधानी विक्टोरिया है, जो माहे द्वीप पर है। यह हिंद महासागर के महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों पर स्थित है और समुद्री डकैती-रोधी अभियानों, समुद्री सुरक्षा तथा ब्लू इकॉनॉमी में भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

