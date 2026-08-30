नेपाल बाढ़: 11 टन मदद के साथ भारत ने भेजा चौथा विमान, सैकड़ों भारतीयों की तलाश तेज

नेपाल और चीन में आई बाढ़ से 682 लोगों की जान जा चुकी है और करीब 3,000 लोग अब भी लापता हैं। इसी बीच, नेपाल के रासुवा जिले के एक हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट से शनिवार को 4 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया।

इस बचाव अभियान के साथ, अब तक कुल 88 लोगों को बचाया जा चुका है। हालांकि, सैकड़ों भारतीय और भारतीय मूल के लोग अभी भी लापता हैं। उनके बारे में अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। बचाव टीमें लगातार काम कर रही हैं।

सबसे ज्यादा चिंता उन लगभग 100 मजदूरों को लेकर है जो सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। इन जगहों पर बचे लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकालने की उम्मीद में बचाव दल दिन-रात जुटे हुए हैं।