भारत का 'आकाश' दुनिया में छाया: ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को मिली DRDO की वायु रक्षा प्रणाली

DRDO द्वारा विकसित आकाश सिस्टम एक साथ कई हवाई खतरों को ट्रैक कर सकता है और उन पर निशाना साध सकता है। यह गतिमान रहते हुए भी ऐसा कर पाने में सक्षम है।

इसकी रेंज 4.5 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक है और यह 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ने वाले विमानों को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। इन प्रणालियों की डिलीवरी के साथ, भारत अपनी सेना की जरूरतें तो पूरी कर ही रहा है, साथ ही दुनिया भर में आधुनिक रक्षा तकनीक का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता भी बनता जा रहा है।