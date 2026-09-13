बाढ़ में प्रभावित नेपाल को मिला सहारा, भारत ने भेजे बेली ब्रिज के पहले पुर्जे
भारत ने नेपाल के बेट्रावती में बेली ब्रिज के पहले पुर्जे भेज दिए हैं। अगस्त के आखिर में इस इलाके में भयानक बाढ़ आई थी, जिसने भारी तबाही मचाई थी। यह 70 मीटर लंबा स्टील ब्रिज बहुत तेजी से जोड़ा जा सकता है। इसे बनाने के लिए किसी भारी मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ती। भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि बेली ब्रिज के और भी पुर्जे जल्द ही भेजे जाएंगे। नेपाल अभी भी उस बाढ़ से उबरने की कोशिश कर रहा है, जिसमें करीब 1,400 लोग मारे गए थे और 5,000 से ज्यादा लापता हो गए थे।
IAF की उड़ानों से पहुंचाए गए 130 टन से ज्यादा सामान
यह बेली ब्रिज भारत के बड़े राहत अभियान का सिर्फ एक हिस्सा है। अब तक, IAF की आठ खास उड़ानों के जरिए 130 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई जा चुकी है। इनमें अस्थाई शेल्टर, दवाइयां और हाइजीन किट जैसी चीजें शामिल हैं। भारतीय बचाव दल और फोरेंसिक विशेषज्ञ नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि बाढ़ प्रभावित समुदायों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद मिल सके।