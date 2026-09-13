बाढ़ में प्रभावित नेपाल को मिला सहारा, भारत ने भेजे बेली ब्रिज के पहले पुर्जे

भारत ने नेपाल के बेट्रावती में बेली ब्रिज के पहले पुर्जे भेज दिए हैं। अगस्त के आखिर में इस इलाके में भयानक बाढ़ आई थी, जिसने भारी तबाही मचाई थी। यह 70 मीटर लंबा स्टील ब्रिज बहुत तेजी से जोड़ा जा सकता है। इसे बनाने के लिए किसी भारी मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ती। भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि बेली ब्रिज के और भी पुर्जे जल्द ही भेजे जाएंगे। नेपाल अभी भी उस बाढ़ से उबरने की कोशिश कर रहा है, जिसमें करीब 1,400 लोग मारे गए थे और 5,000 से ज्यादा लापता हो गए थे।