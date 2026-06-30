सेशेल्स में लौटे भारत के सैन्य सलाहकार, प्रधानमंत्री की यात्रा से दोस्ती को मिली नई ताकत

भारत और सेशेल्स ने 19 नई उपलब्धियों का अनावरण किया

प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान भारत ने सेशेल्स को पेट्रोल बोट और कई वाहन भी भेंट किए। अब ये सेशेल्स के आधे से ज्यादा समुद्री और हवाई बेड़े का हिस्सा बन चुके हैं। इस दौरान दोनों देशों ने 19 नई घोषणाएं भी कीं, जिनमें रक्षा से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को 'ठोस नतीजों से भरपूर' बताया और दोनों देशों के बीच 50 साल पुराने भरोसे का जश्न मनाया, साथ ही आने वाले समय में और अधिक साझा प्रगति की उम्मीद जताई।