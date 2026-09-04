बाढ़ से बेहाल नेपाल को भारत का सहारा, C-130J से पहुंची 21.5 टन राहत

पिछले हफ्ते बुधवार को बाढ़ आने के बाद से भारत अब तक 7 बार मदद भेज चुका है। पहले उसने टेंट, कंबल और दवाएं भेजीं, और फिर बचाव उपकरण के साथ एक विशेष टीम भी भेजी। इन बाढ़ों से अब तक 1,259 लोगों की जान जा चुकी है।

सबसे ज्यादा नुकसान चितवन और नवलपरासी में हुआ है। नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने साफ कहा है कि इस मुश्किल समय में भारत नेपाल के साथ मजबूती से खड़ा है।