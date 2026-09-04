बाढ़ से बेहाल नेपाल को भारत का सहारा, C-130J से पहुंची 21.5 टन राहत
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भीषण बाढ़ के बाद भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और बड़ी खेप भेजी है। गुरुवार को 2 C-130J विमान 21.5 टन जरूरी सामान लेकर काठमांडू पहुंचे।
इस खेप में फॉरेंसिक किट और मेडिकल उपकरण भी शामिल थे। नेपाल अभी भी आपदा से जूझ रहा है और उससे उबरने की कोशिश कर रहा है, इसलिए यह सारा सामान बचाव अभियान के लिए सौंप दिया गया।
नेपाल में बाढ़ से 1,259 की मौत
पिछले हफ्ते बुधवार को बाढ़ आने के बाद से भारत अब तक 7 बार मदद भेज चुका है। पहले उसने टेंट, कंबल और दवाएं भेजीं, और फिर बचाव उपकरण के साथ एक विशेष टीम भी भेजी। इन बाढ़ों से अब तक 1,259 लोगों की जान जा चुकी है।
सबसे ज्यादा नुकसान चितवन और नवलपरासी में हुआ है। नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने साफ कहा है कि इस मुश्किल समय में भारत नेपाल के साथ मजबूती से खड़ा है।