नेपाल में बाढ़: भारत बना सहारा, 130 टन राहत सामग्री और 54 विशेषज्ञ मोर्चे पर
अगस्त के आखिर में नेपाल में आई भयंकर बाढ़ के बाद, भारत ने राहत और बचाव अभियानों में सहायता के लिए 130 टन राहत सामग्री और 54 विशेषज्ञ तुरंत भेजे हैं।
इसी कड़ी में, 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर 8वां भारतीय विमान बुधवार को काठमांडू पहुंचा। इसमें आश्रय, कंबल, दवाइयां, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और खास बचाव उपकरण जैसी जरूरी चीजें शामिल थीं।
भारतीय दल नेपाल के बचाव अभियानों में सक्रिय
भारतीय टनल बचाव दल चुनौतीपूर्ण इलाकों में नेपाली सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। खास तौर पर चिलिम टनल जैसे इलाकों में, जहां खड़ी ढालों के कारण काफी मुश्किलें पेश आ रही हैं। ऑपरेशन को तेजी देने के लिए, भारी मशीनों की आवाजाही के लिए एक नया पहुंच मार्ग तैयार किया जा रहा है।
वहीं, काठमांडू में भारतीय फॉरेंसिक विशेषज्ञ DNA किट का इस्तेमाल कर पीड़ितों की पहचान करने में जुटे हैं। भारत के राजदूत ने इस संकट काल में नेपाल को निरंतर समर्थन दर्शाते हुए, हाल ही में नेपाली सरकार को राहत सामग्री सौंपी।