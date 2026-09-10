नेपाल में बाढ़: भारत बना सहारा, 130 टन राहत सामग्री और 54 विशेषज्ञ मोर्चे पर

भारतीय टनल बचाव दल चुनौतीपूर्ण इलाकों में नेपाली सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। खास तौर पर चिलिम टनल जैसे इलाकों में, जहां खड़ी ढालों के कारण काफी मुश्किलें पेश आ रही हैं। ऑपरेशन को तेजी देने के लिए, भारी मशीनों की आवाजाही के लिए एक नया पहुंच मार्ग तैयार किया जा रहा है।

वहीं, काठमांडू में भारतीय फॉरेंसिक विशेषज्ञ DNA किट का इस्तेमाल कर पीड़ितों की पहचान करने में जुटे हैं। भारत के राजदूत ने इस संकट काल में नेपाल को निरंतर समर्थन दर्शाते हुए, हाल ही में नेपाली सरकार को राहत सामग्री सौंपी।