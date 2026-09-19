भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को भेजी 11 टन राहत सामग्री, जयशंकर बोले - हम साथ हैं

अगस्त के आखिर से भारत लगातार अहम मदद भेज रहा है। सिर्फ 9 सितंबर को ही बचाव अभियान के लिए 35 टन की बड़ी खेप नेपाल पहुंचाई गई थी। इससे पहले भी कई उड़ानों से बचाव दल और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को जमीन पर मदद के लिए भेजा गया था। वहीं, नेपाल ने भी 20,929 सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है। जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टरों का 1,651 बार इस्तेमाल किया गया है।

दुखद बात यह है कि इन बाढ़ों में अब तक 1,410 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि हजारों लोग अभी भी लापता हैं।