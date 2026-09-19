भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को भेजी 11 टन राहत सामग्री, जयशंकर बोले - हम साथ हैं
भारत ने नेपाल में आई भयंकर बाढ़ से जूझने के लिए अभी-अभी 11 टन राहत सामग्री भेजी है। भेजी गई सामग्री में दवाएं, टेंट, हाइजीन किट और स्लीपिंग बैग जैसी कई जरूरी चीजें शामिल हैं।
जब नेपाल इन प्राकृतिक आपदाओं के बाद मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भरोसा दिलाया है कि इस संकट में भारत अपने पड़ोसी देश के साथ खड़ा है।
नेपाल में बाढ़ से 1,410 लोगों की जान गई
अगस्त के आखिर से भारत लगातार अहम मदद भेज रहा है। सिर्फ 9 सितंबर को ही बचाव अभियान के लिए 35 टन की बड़ी खेप नेपाल पहुंचाई गई थी। इससे पहले भी कई उड़ानों से बचाव दल और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को जमीन पर मदद के लिए भेजा गया था। वहीं, नेपाल ने भी 20,929 सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है। जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टरों का 1,651 बार इस्तेमाल किया गया है।
दुखद बात यह है कि इन बाढ़ों में अब तक 1,410 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि हजारों लोग अभी भी लापता हैं।