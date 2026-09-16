भारत ने मक्का पर ड्रोन हमले को लेकर चिंता जताई है (फाइल तस्वीर)

भारत ने मक्का पर कथित ड्रोन हमले की निंदा की, बोला- पवित्र स्थलों को निशाना बनाना चिंताजनक

लेखन आबिद खान 04:21 pm Sep 16, 202604:21 pm

क्या है खबर?

भारत ने सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का पर कथित ड्रोन दागे जाने की घटना पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिकों के जीवन और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली किसी भी कार्रवाई का विरोध करता है। उन्होंने कहा कि मक्का के पास हुई यह घटना विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि यह शहर दुनिया भर के मुसलमानों के लिए विशेष महत्व रखता है।