अमेरिकी ग्रीन कार्ड नियमों में बदलाव पर भारत ने प्रतिक्रिया दे दी है (तस्वीर: फाइल)

अमेरिकी ग्रीन कार्ड नियमों में बदलाव पर आई भारत की पहली प्रतिक्रिया, जानिए क्या कहा

लेखन भारत शर्मा 02:26 pm Oct 09, 202602:26 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड और कार्य वीजा नियमों को लेकर की गई हालिया घोषणा पर भारत सरकार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने साफ किया है कि कुशल पेशेवरों की गतिशीलता द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी का मुख्य स्तंभ है और इसमें किसी भी तरह की एकतरफा अड़चन दोनों देशों के हितों के खिलाफ है। भारत सरकार ने भारतीय IT पेशेवर और वैज्ञानिकों के वैध अधिकारों के संरक्षण की बात भी कही है।