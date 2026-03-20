गुरूग्राम में खुला देश का पहला LPG का ATM, कैसे काम करता है और कितना फायदेमंद?
क्या है खबर?
पश्चिमी एशिया में तनाव के कारण देशभर में रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत है। इस बीच हरियाणा के गुरूग्राम में खुले देश के पहले तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) के ATM ने लोगों का ध्यान खींचा है। एक तरह की LPG वेंडिंग मशीन सोहना सेक्टर-33 के सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली में लगी है, जो दिल्ली-NCR के लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) का पायलट प्रोजेक्ट है। यह ATM कैसे काम करता है और कितना फायदेमंद है? आइए, जानते हैं।
ATM
कैसे काम करता है LPG का ATM?
इस मशीन के जरिए गैस भरने और नया सिलेंडर पाने का तारीका ऑटोमैटिक और कॉन्टैक्टलेस है। जिन ग्राहकों के पास भारत गैस का कनेक्शन है, वे सिलेंडर ले सकते हैं। सबसे पहले मशीन में अपना मोबाइल नंबर डालें, फिर OTP से सत्यापित करें। इसके बाद QR कोड स्कैन करें और भुगतान करना होता है। भुगतान होने के कुछ ही मिनटों के अंदर खाली सिलेंडर को मशीन जब्त करके, नया सिलेंडर दे देती है। इस प्रक्रिया में 2-3 मिनट लगते हैं।
फायदेमंद
कितना असरदार है ये ATM?
यह ATM कम्पोजिट सिलेंडर उपलब्ध कराता है, जिसमें पुराने लोहे के भारी सिलेंडर नहीं बल्कि हल्के पारदर्शी सिलेंडर मिलते हैं। पुराने सिलेंडर का वजन 30 किलो है, जबकि पारदर्शी सिलेंडर 15 किलो के हैं। एक मशीन एक बार में 10 गैस सिलेंडर को स्टोर करती है। मशीन में अगर सिर्फ 2 सिलेंडर बचते हैं तो यह नजदीकी गैंस एजेंसी को अलर्ट भेजती है। यह 24 घंटे उपलब्ध है और ज्यादा जानकारी न होने से अभी इसका ज्यादा उपयोग नहीं है।