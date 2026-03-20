गुरूग्राम में खुला देश का पहला LPG का ATM कितना फायदेमंद है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

गुरूग्राम में खुला देश का पहला LPG का ATM, कैसे काम करता है और कितना फायदेमंद?

लेखन गजेंद्र 01:22 pm Mar 20, 202601:22 pm

क्या है खबर?

पश्चिमी एशिया में तनाव के कारण देशभर में रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत है। इस बीच हरियाणा के गुरूग्राम में खुले देश के पहले तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) के ATM ने लोगों का ध्यान खींचा है। एक तरह की LPG वेंडिंग मशीन सोहना सेक्टर-33 के सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली में लगी है, जो दिल्ली-NCR के लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) का पायलट प्रोजेक्ट है। यह ATM कैसे काम करता है और कितना फायदेमंद है? आइए, जानते हैं।