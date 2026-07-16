NewsBytesExplainer: देश को मिलेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन; कैसे चलती है, आपको क्या फायदा होगा?

एक बार में ट्रेन में 2,600 यात्री सफर कर सकेंगे।

ट्रेन 89 किलोमीटर का सफर करीब 2 घंटे में पूरा करेगी। रविवार को नहीं चलेगी।

10 कोच होंगे। हर कोच में 32 सीटें होंगी। एक सीट पर 3 यात्री बैठ सकेंगे।

एक कोच में करीब 300 यात्री सफर कर सकेंगे।

ट्रेन 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है।

26 जून को ट्रायल के दौरान ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी।