भारत ने पाकिस्तान-चीन सीमा आयोग को खारिज किया है

भारत ने पाकिस्तान-चीन सीमा आयोग को खारिज किया, कहा- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा

लेखन आबिद खान 09:28 am Sep 17, 202609:28 am

क्या है खबर?

भारत ने कथित पाकिस्तान-चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के बीच ऐसी कोई मान्य सीमा नहीं है, जिसे भारत स्वीकार करता हो। मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए स्पष्ट किया कि इस मामले में भारत की स्थिति पहले से स्पष्ट और लगातार एक जैसी रही है।