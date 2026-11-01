अल नीनो का कहर: भारत में तीसरे सबसे गर्म अक्टूबर का रिकॉर्ड, बारिश भी रूठी

इतनी गर्मी के बावजूद, पिछले महीने बारिश में लगभग 31 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। अक्टूबर के आखिर में साइक्लोन 'अर्नब' ने आंध्र प्रदेश में भारी बारिश कराई, मगर इससे बारिश की कुल कमी पूरी नहीं हो पाई।

आने वाले समय में, नवंबर में ज्यादातर इलाकों में सामान्य से ज्यादा गर्म मौसम रहने की उम्मीद है (जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को छोड़कर)। इसके साथ ही, बंगाल की खाड़ी में एक और साइक्लोन बन रहा है, जिसके जल्द ही आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट से टकराने की आशंका है।