अल नीनो का कहर: भारत में तीसरे सबसे गर्म अक्टूबर का रिकॉर्ड, बारिश भी रूठी
इस साल अक्टूबर का महीना पूरे भारत में सामान्य से ज्यादा गर्म रहा। औसत तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे यह 1901 के बाद से तीसरा सबसे गर्म अक्टूबर बन गया।
अल नीनो प्रभाव ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई, जिसके चलते दिन का अधिकतम तापमान लगभग 32.4 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, दक्षिणी प्रायद्वीप में गर्मी का असर ज्यादा महसूस हुआ और उसने पिछले 15 सालों में अपने 5 सबसे गर्म अक्टूबर महीने दर्ज किए।
अक्टूबर में लगभग 31 प्रतिशत कम हुई बारिश
इतनी गर्मी के बावजूद, पिछले महीने बारिश में लगभग 31 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। अक्टूबर के आखिर में साइक्लोन 'अर्नब' ने आंध्र प्रदेश में भारी बारिश कराई, मगर इससे बारिश की कुल कमी पूरी नहीं हो पाई।
आने वाले समय में, नवंबर में ज्यादातर इलाकों में सामान्य से ज्यादा गर्म मौसम रहने की उम्मीद है (जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को छोड़कर)। इसके साथ ही, बंगाल की खाड़ी में एक और साइक्लोन बन रहा है, जिसके जल्द ही आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट से टकराने की आशंका है।