भारत में बिजली का महासंकट, सितंबर में 50.40 करोड़ यूनिट की रिकॉर्ड कमी

सरकार यह अनुमान लगाने में लगातार चूक रही है कि लोग वास्तव में कितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2027 के शुरुआती पांच महीनों में बिजली की खपत 8.19 लाख करोड़ यूनिट्स तक पहुंच गई, जबकि इसका अनुमान 7.93 लाख करोड़ यूनिट्स था। यह अनुमान से काफी ज़्यादा है। यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि ऐसी स्थिति कई सालों से बनी हुई है, बस आंकड़े बदलते रहते हैं। अगर बिजली की मांग इसी तरह बढ़ती रही और जल्द ही अतिरिक्त बिजली का इंतजाम नहीं किया गया, तो आने वाले समय में यह संकट और गहरा सकता है।