प्रधानमंत्री की मौजूदगी में नौसेना को मिले 3 'आत्मनिर्भर' युद्धपोत, बढ़ी भारत की समुद्री ताकत देश Jun 21, 2026

भारत ने हाल ही में अपनी नौसेना में 3 नए युद्धपोतों- INS दूनागिरी, INS अग्रय और INS संशोधक का स्वागत किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पल को 'भारत की समुद्री ताकत के विकास में एक मील का पत्थर' बताया है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। ये युद्धपोत सिर्फ आधुनिक तकनीक से ही नहीं बने हैं, बल्कि इन्हें पूरी तरह देश में ही तैयार किया गया है। यह 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता का मजबूत संकेत है।