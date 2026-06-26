भारत मेडिकल टूरिज्म के लिए बना नया पसंदीदा ठिकाना, रैंकिंग में 10वें स्थान पर पहुंचा

2030 तक हेल्थकेयर मार्केट 12 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान

देश का हेल्थकेयर सेक्टर इन दिनों बहुत तेजी से विकास कर रहा है। प्राइवेट अस्पताल लगातार हजारों नए बेड्स जोड़ रहे हैं, वहीं पहले से कहीं ज्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023 से 2026 के बीच 15 बड़े अस्पतालों ने अपनी क्षमता में 19,000 बेड्स और जोड़े हैं। इस तरह अभी कुल बेड्स की संख्या 70,000 से ज्यादा हो गई है और वित्तीय वर्ष 2030 तक इसके 108,000 से ऊपर पहुंचने का अनुमान है। इसी समय तक यह बाज़ार 12 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। आयुष्मान भारत जैसी सरकारी योजनाएं और संगठित खिलाड़ियों की बढ़ती भागीदारी इसमें अहम भूमिका निभा रही है।