भारत मेडिकल टूरिज्म के लिए बना नया पसंदीदा ठिकाना, रैंकिंग में 10वें स्थान पर पहुंचा
भारत मेडिकल टूरिज्म के लिए एक पसंदीदा ठिकाना बनता जा रहा है। इसी कारण यह मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में 10वें स्थान पर पहुंच गया है। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से लोग यहां आधुनिक इलाज करवाने आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहां इलाज का खर्च विकसित देशों के मुकाबले बहुत कम है। सस्ता इलाज, बेहतर होते अस्पताल और सरकार की सहायक नीतियों के चलते भारत की स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में साख लगातार बढ़ रही है।
2030 तक हेल्थकेयर मार्केट 12 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान
देश का हेल्थकेयर सेक्टर इन दिनों बहुत तेजी से विकास कर रहा है। प्राइवेट अस्पताल लगातार हजारों नए बेड्स जोड़ रहे हैं, वहीं पहले से कहीं ज्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023 से 2026 के बीच 15 बड़े अस्पतालों ने अपनी क्षमता में 19,000 बेड्स और जोड़े हैं। इस तरह अभी कुल बेड्स की संख्या 70,000 से ज्यादा हो गई है और वित्तीय वर्ष 2030 तक इसके 108,000 से ऊपर पहुंचने का अनुमान है। इसी समय तक यह बाज़ार 12 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। आयुष्मान भारत जैसी सरकारी योजनाएं और संगठित खिलाड़ियों की बढ़ती भागीदारी इसमें अहम भूमिका निभा रही है।