भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्धविराम के लिए 3-सूत्रीय प्रस्ताव रखा- रिपोर्ट

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावित युद्धविराम में 3 उपायों का जिक्र है।

- ऊर्जा सुविधाओं और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर हमले रोके जाए।

- काला सागर बंदरगाहों के माध्यम से अनाज और ऊर्जा की निरंतर आवाजाही जारी रहे।

- काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाकर हो रहे हमलों को रोका जाए।

इस प्रस्ताव का उद्देश्य संघर्ष के कई क्षेत्रों को एक साथ संबोधित करना है, जिसमें बुनियादी ढांचे पर हमले और समुद्री व्यापार में व्यवधान शामिल हैं।