यूनेस्को की सूची में शामिल हो सकती हैं भारत की ये 3 जगहें, भेजा गया प्रस्ताव
भारत ने यूनेस्को की संभावित सूची में 3 नए स्थलों को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है। इनमें छत्तीसगढ़ के प्राचीन सिरपुर मंदिर, बाराटांग द्वीप के मिट्टी के ज्वालामुखी और अंडमान सागर में मौजूद बैरेन व नरकोंडम द्वीपों के ज्वालामुखीय नजारे शामिल हैं।
भले ही अभी इन्हें विश्व धरोहर स्थल का आधिकारिक दर्जा नहीं मिला है, लेकिन इस पहल से इनकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक अहमियत दुनिया के सामने आएगी। इससे भविष्य में इनके संरक्षण और सुरक्षा का रास्ता भी खुल सकता है।
सिरपुर के मंदिर और अंडमान की भौगोलिक विशेषताएं
सिरपुर का इतिहास काफी पुराना है, यहां पांचवीं सदी और उससे भी पुराने मंदिर व मठ मिलते हैं। ये इस जगह के समृद्ध इतिहास की गवाही देते हैं।
वहीं, अंडमान में बैरेन द्वीप भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी का घर है, जबकि नरकोंडम द्वीप का अपना एक अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) है।
बाराटांग द्वीप अपने मिट्टी के ज्वालामुखियों और चूना पत्थर की गुफाओं के लिए मशहूर है। यह जगह प्रकृति प्रेमियों और वैज्ञानिकों, दोनों के लिए किसी सपने जैसी है।
यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल होने से इन स्थलों को वह पहचान और संरक्षण मिल पाएगा, जिसके वे हकदार हैं।