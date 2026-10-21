यूनेस्को की सूची में शामिल हो सकती हैं भारत की ये 3 जगहें, भेजा गया प्रस्ताव

सिरपुर का इतिहास काफी पुराना है, यहां पांचवीं सदी और उससे भी पुराने मंदिर व मठ मिलते हैं। ये इस जगह के समृद्ध इतिहास की गवाही देते हैं।

वहीं, अंडमान में बैरेन द्वीप भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी का घर है, जबकि नरकोंडम द्वीप का अपना एक अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) है।

बाराटांग द्वीप अपने मिट्टी के ज्वालामुखियों और चूना पत्थर की गुफाओं के लिए मशहूर है। यह जगह प्रकृति प्रेमियों और वैज्ञानिकों, दोनों के लिए किसी सपने जैसी है।

यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल होने से इन स्थलों को वह पहचान और संरक्षण मिल पाएगा, जिसके वे हकदार हैं।