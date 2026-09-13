BRICS में भारत की नारी शक्ति का जलवा, दुनिया के नेताओं के परिवार भी हुए मंत्रमुग्ध
नई दिल्ली में चल रहा 18वां BRICS शिखर सम्मेलन सिर्फ राजनीतिक चर्चाओं तक ही सीमित नहीं है। इस दौरान, दुनिया भर के नेताओं के परिवार भी BRICS सदस्य देशों की सदियों पुरानी परंपराओं को करीब से जान रहे हैं।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने बताया कि कैसे भारत महिला-नेतृत्व वाले विकास और देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक रिश्तों को आगे बढ़ाने पर जोर दे रहा है।
BRICS बाजार 15 सितंबर तक खुला रहेगा
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने फिलीपींस की फर्स्ट लेडी लुईस अरनेटा-मार्कोस से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत में महिलाओं, खासकर समाज के हाशिए पर मौजूद समूहों की महिलाओं को कैसे सहायता दी जाती है, इस बारे में विस्तार से चर्चा की। भारत की इस पहल और दूरदर्शिता की मार्कोस ने काफी तारीफ की और इसमें अपनी गहरी दिलचस्पी भी दिखाई।
इसी बीच, नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम में लगे BRICS बाजार में ईरानी राष्ट्रपति की बेटी जहरा पेशेशकियन जैसे मेहमानों ने BRICS देशों की जीवंत कला, खूबसूरत वस्त्रों और समृद्ध विरासत को देखा और सराहा।
यह बाजार 15 सितंबर तक खुला रहेगा। इसकी थीम "संस्कृतियों को गढ़ना, लोगों को जोड़ना" रखी गई है।