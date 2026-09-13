BRICS में भारत की नारी शक्ति का जलवा, दुनिया के नेताओं के परिवार भी हुए मंत्रमुग्ध

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने फिलीपींस की फर्स्ट लेडी लुईस अरनेटा-मार्कोस से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत में महिलाओं, खासकर समाज के हाशिए पर मौजूद समूहों की महिलाओं को कैसे सहायता दी जाती है, इस बारे में विस्तार से चर्चा की। भारत की इस पहल और दूरदर्शिता की मार्कोस ने काफी तारीफ की और इसमें अपनी गहरी दिलचस्पी भी दिखाई।

इसी बीच, नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम में लगे BRICS बाजार में ईरानी राष्ट्रपति की बेटी जहरा पेशेशकियन जैसे मेहमानों ने BRICS देशों की जीवंत कला, खूबसूरत वस्त्रों और समृद्ध विरासत को देखा और सराहा।

यह बाजार 15 सितंबर तक खुला रहेगा। इसकी थीम "संस्कृतियों को गढ़ना, लोगों को जोड़ना" रखी गई है।