मिसाइल खतरों से निपटने के लिए अंतरिक्ष में निगरानी प्रणाली स्थापित कर रहा भारत

इस प्रणाली की जरूरत 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान महसूस हुई। दरअसल, तब पाकिस्तान की एक मिसाइल को भारतीय वायुसेना ने हरियाणा के सिरसा के ऊपर मार गिराया था। ये मिसाइल दिल्ली की ओर बढ़ रही थी और अपने लक्ष्य से एक या 2 मिनट ही दूर थी।

भारत का मानना है कि ये प्रणाली पाकिस्तान की फतेह या शाहीन जैसी मिसाइलों को खतरे के अंतिम चरण में पहुंचने से पहले ही नष्ट करने में कारगर साबित हो सकती है।