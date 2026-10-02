लद्दाख में श्योक नदी के किनारे 150 किलोमीटर लंबी सड़क बनाएगा भारत- रिपोर्ट

न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावित सड़क 150 किलोमीटर लंबी होगी और इसे 5 हिस्सों में बांटा गया है।

हालांकि, परियोजना को लेकर इंजीनियरिंग संबंधी चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, क्योंकि श्योक नदी लद्दाख के कुछ सबसे दुर्गम इलाकों से होकर गुजरती है।

यहां अत्यधिक ऊंचाई, भीषण सर्दियां और गर्मियों में बर्फ और हिमनदों के पिघलने से नदी के बहाव में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है।

DPR में इन चुनौतियों का विश्लेषण करने को भी कहा गया है।