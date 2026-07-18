इस्लामाबाद में SCO बैठक में शामिल हुआ भारत, पाकिस्तान संग सीमा सुरक्षा पर हुई चर्चा

पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के मुताबिक, यह चर्चा SCO देशों के सीमा सेवाओं के प्रमुखों की 12वीं बैठक के दौरान हुई, जिसकी अध्यक्षता पाकिस्तान ने की। बैठक का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा हालात का जायजा लेना और उभरते खतरों के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करना था।

बयान के अनुसार, प्रतिनिधियों ने SCO देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर स्थिति, इसके विकास से संबंधित रुझानों और पूर्वानुमानों के बारे में जानकारी और आकलन का आदान-प्रदान किया।