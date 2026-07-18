इस्लामाबाद में SCO बैठक में शामिल हुआ भारत, पाकिस्तान संग सीमा सुरक्षा पर हुई चर्चा
क्या है खबर?
पाकिस्तान से तनाव के बावजूद बहुपक्षीय मंचों पर भारत की भागीदारी लगातार जारी है। भारत ने शुक्रवार को इस्लामाबाद में पाकिस्तान की अध्यक्षता में हुई शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सीमा सुरक्षा प्रमुखों की 12वीं बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में बेलारूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के अधिकारी और प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक में सदस्य देशों के बीच सीमा सुरक्षा, संयुक्त अभियान और आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।
बैठक
बैठक में क्या हुई चर्चा?
पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के मुताबिक, यह चर्चा SCO देशों के सीमा सेवाओं के प्रमुखों की 12वीं बैठक के दौरान हुई, जिसकी अध्यक्षता पाकिस्तान ने की। बैठक का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा हालात का जायजा लेना और उभरते खतरों के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करना था।
बयान के अनुसार, प्रतिनिधियों ने SCO देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर स्थिति, इसके विकास से संबंधित रुझानों और पूर्वानुमानों के बारे में जानकारी और आकलन का आदान-प्रदान किया।
फैसले
बैठक में लिए गए ये फैसले
देशों ने SCO देशों की सीमा एजेंसियों द्वारा किए गए संयुक्त सीमा अभियान 'सॉलिडैरिटी-2025' के नतीजों की समीक्षा की और उन्हें मंजूरी दी।
देशों ने 'सॉलिडैरिटी-2026' के आयोजन के लिए रोडमैप पर सहमति जताई और सीमा सेवा विशेषज्ञों के समूह के लिए 2027 की कार्य योजना का समर्थन किया।
बैठक में 'सॉलिडैरिटी-2027' की मेजबानी करने के ताजिकिस्तान के प्रस्ताव का समर्थन किया गया।
देशों ने सीमा सेवाओं के प्रमुखों की अगली बैठक के लिए तारीख-जगह पर भी चर्चा की।
अध्यक्षता
पाकिस्तान के पास है SCO की अध्यक्षता
पाकिस्तान सितंबर, 2026 से अगस्त, 2027 तक SCO की अध्यक्षता संभाल रहा है। इस दौरान वो राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा।
भारत-पाकिस्तान के रिश्ते सीमित होने के बावजूद भारत ने SCO में अपनी भागीदारी जारी रखी है। अक्टूबर, 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में आयोजित SCO प्रमुखों की सरकार की बैठक में भी हिस्सा लिया था।
भारत ने 2023 में SCO की अध्यक्षता की थी।
प्लस
न्यूजबाइट्स प्लस
SCO एक आर्थिक और सुरक्षा संगठन है, जिसकी स्थापना 2001 में शिखर सम्मेलन के दौरान रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा की गई थी।
2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसके स्थायी सदस्य बन गए। 2023 में ईरान भी इसका सदस्य बना, जिसके बाद सदस्य देशों की संख्या 9 हो गई है।
अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया को संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है।
SCO का अहम मकसद 3 बुराइयों- अलगाववाद, आतंकवाद और कट्टरपंथ से लड़ना है।