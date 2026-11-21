भारत को गुंटूर की आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी में अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्वांटम यूनिवर्सिटी कैंपस मिल गया है। इसका बड़ा मकसद टेक्नोलॉजी शिक्षा को और भी उन्नत बनाना है, खासकर क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन और VLSI डिजाइन जैसे क्षेत्रों में। इस कैंपस के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की आर्थिक सलाहकार ए प्रतिभा ने बताया कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) का लक्ष्य है कि वह नई उभरती टेक्नोलॉजी में, खासकर क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन और VLSI डिजाइन जैसे खास क्षेत्रों में, उच्च शिक्षा, कौशल विकास, शोध और इंडस्ट्री से जुड़ी ट्रेनिंग को बढ़ावा दे।