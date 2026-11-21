AI और क्वांटम क्रांति का आगाज़, गुंटूर में खुला भारत का पहला यूनिवर्सिटी कैंपस
भारत को गुंटूर की आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी में अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्वांटम यूनिवर्सिटी कैंपस मिल गया है। इसका बड़ा मकसद टेक्नोलॉजी शिक्षा को और भी उन्नत बनाना है, खासकर क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन और VLSI डिजाइन जैसे क्षेत्रों में। इस कैंपस के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की आर्थिक सलाहकार ए प्रतिभा ने बताया कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) का लक्ष्य है कि वह नई उभरती टेक्नोलॉजी में, खासकर क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन और VLSI डिजाइन जैसे खास क्षेत्रों में, उच्च शिक्षा, कौशल विकास, शोध और इंडस्ट्री से जुड़ी ट्रेनिंग को बढ़ावा दे।
NIELIT के 1 दिसंबर से शुरू होंगे पाठ्यक्रम
1 दिसंबर से छात्र यहां AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जैसे कई पाठ्यक्रम में पढ़ाई कर पाएंगे। आंध्र प्रदेश स्टेट क्वांटम मिशन के साथ हुए एक समझौते के कारण, छात्रों को यहां अत्याधुनिक लैब और वास्तविक दुनिया के क्वांटम टेस्टबेड पर काम करने का मौका मिलेगा। NIELIT के महानिदेशक डॉ मदन मोहन त्रिपाठी का कहना है कि इस कैंपस का मकसद कुशल प्रतिभा तैयार करना और इनोवेशन को बढ़ावा देना है। उनका मानना है कि जो लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन लॉन्चपैड साबित हो सकता है।