AI कंपनी ने गलत दिखाईं भारत की सीमाएं, सरकार ने दी 'जेल' की चेतावनी
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AI कंपनी एंथ्रोपिक की वेबसाइट और उसके एक जूम प्रेजेंटेशन में भारतीय सीमाएं गलत दिखाए जाने पर भारत ने सख्त आपत्ति जताई है। इस विवादित नक्शे में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं को डॉट्स वाली लाइनों से दर्शाया गया था।
सर्वे ऑफ इंडिया ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी
सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे गंभीर बताते हुए कहा, "नक्शे का कोई भी गलत चित्रण 6 महीने तक की जेल या जुर्माने, या दोनों से दंडनीय अपराध है।" इसका मतलब है कि गलत नक्शा दिखाने पर जुर्माना या जेल, या दोनों हो सकते हैं।
अधिकारियों ने यह भी पाया कि एंथ्रोपिक की वेबसाइट पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप भी गायब थे। एंथ्रोपिक के एक प्रवक्ता ने इस मामले पर कहा, "हमें उठाई गई चिंताओं की जानकारी है और हमारी टीमें इसे प्राथमिकता के आधार पर जांच करने में जुटी हैं।"