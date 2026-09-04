AI कंपनी ने गलत दिखाईं भारत की सीमाएं, सरकार ने दी 'जेल' की चेतावनी

सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे गंभीर बताते हुए कहा, "नक्शे का कोई भी गलत चित्रण 6 महीने तक की जेल या जुर्माने, या दोनों से दंडनीय अपराध है।" इसका मतलब है कि गलत नक्शा दिखाने पर जुर्माना या जेल, या दोनों हो सकते हैं।

अधिकारियों ने यह भी पाया कि एंथ्रोपिक की वेबसाइट पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप भी गायब थे। एंथ्रोपिक के एक प्रवक्ता ने इस मामले पर कहा, "हमें उठाई गई चिंताओं की जानकारी है और हमारी टीमें इसे प्राथमिकता के आधार पर जांच करने में जुटी हैं।"