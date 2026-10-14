भारत की 2047 तक परमाणु ऊर्जा विस्तार योजना, 15 लाख करोड़ रुपये की जरुरत

परमाणु ऊर्जा को ऐसे समय में एक स्थिर और भरोसेमंद विकल्प माना जाता है, जब सौर और पवन ऊर्जा से बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी अभी भारत की कुल बिजली का लगभग 29.2 प्रतिशत हिस्सा जरूर है, लेकिन यह हमेशा एक जैसी भरोसेमंद नहीं होती।

CEA के चेयरमैन घनश्याम प्रसाद ने इस बारे में कहा, "परमाणु ऊर्जा एक विश्वसनीय स्रोत है... यह देश की भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है।"

इस योजना के तहत 2030-31 तक 22 GW का आंकड़ा छूने और फिर इसे लगातार बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की कंपनियों की सक्रिय भागीदारी होगी।