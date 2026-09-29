उत्तर-पश्चिम भारत से हुई मानसून की विदाई, IMD ने बताया समय से पहले

दक्षिण-पश्चिम मानसून अब धीरे-धीरे उत्तर-पश्चिम भारत से विदा हो रहा है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में पहले से ज्यादा साफ आसमान दिखाई दे रहा है। भारत मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि मानसून की वापसी पश्चिमी राजस्थान से करीब 19 सितंबर को शुरू हुई थी और 23 सितंबर तक दिल्ली भी इससे अछूती नहीं रही। इस साल मानसून की वापसी सामान्य से जल्दी हुई है। गुरदासपुर, चंडीगढ़, मुजफ्फरनगर और उदयपुर जैसे कई इलाकों में यह बदलाव देखा जा रहा है।