उत्तर-पश्चिम भारत से हुई मानसून की विदाई, IMD ने बताया समय से पहले
दक्षिण-पश्चिम मानसून अब धीरे-धीरे उत्तर-पश्चिम भारत से विदा हो रहा है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में पहले से ज्यादा साफ आसमान दिखाई दे रहा है। भारत मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि मानसून की वापसी पश्चिमी राजस्थान से करीब 19 सितंबर को शुरू हुई थी और 23 सितंबर तक दिल्ली भी इससे अछूती नहीं रही। इस साल मानसून की वापसी सामान्य से जल्दी हुई है। गुरदासपुर, चंडीगढ़, मुजफ्फरनगर और उदयपुर जैसे कई इलाकों में यह बदलाव देखा जा रहा है।
हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 4 अक्टूबर तक मौसम रहेगा शांत
IMD के मुताबिक, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कम से कम 4 अक्टूबर तक मौसम शांत रहने की उम्मीद है और इस दौरान कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। पूरे भारत से मानसून की वापसी 1 अक्टूबर के बाद ही खत्म हो पाएगी। जहां उत्तर-पश्चिमी भारत को बादलों से थोड़ी राहत मिल रही है, वहीं पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में अभी भी मॉनसून सक्रिय है। इसका मतलब है कि अभी हर जगह आसमान पूरी तरह साफ नहीं हुआ है।