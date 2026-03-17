भारत ने काबुल पर पाकिस्तानी हमले की निंदा की, कहा- नरसंहार को सैन्य अभियान नाम दिया

भारत ने अफगानिस्तान के काबुल में एक अस्पताल पर हुए पाकिस्तानी हमले की निंदा की है और इसे सैन्य अभियान के नाम पर नरसंहार बताया है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा, "भारत 16 मार्च की रात काबुल के ओमिद नशा मुक्ति अस्पताल पर पाकिस्तान द्वारा किए गए बर्बर हवाई हमले की कड़ी निंदा करता है। यह हिंसा का एक कायरतापूर्ण और अमानवीय कृत्य है, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों की जान चली गई।"

बयान यह सैन्य लक्ष्य नहीं- भारत मंत्रालय ने आगे लिखा, "अस्पताल को किसी भी तरह से सैन्य लक्ष्य नहीं माना जा सकता। पाकिस्तान इस नरसंहार को सैन्य अभियान का नाम देने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का यह घृणित आक्रमण अफगानिस्तान की संप्रभुता पर स्पष्ट हमला है और क्षेत्रीय शांति-स्थिरता के लिए खतरा है। यह पाकिस्तान के लगातार लापरवाह व्यवहार और अपनी आंतरिक विफलताओं को सीमा पार हिंसा के बढ़ते हिंसक कृत्यों के माध्यम से छिपाने के बार-बार किए जाने वाले प्रयासों को दर्शाता है।"

बयान रमजान में हमला चिंता का विषय- भारत मंत्रालय ने बयान में आगे लिखा, "रमजान में यह हमला इसे और भी निंदनीय बनाता है। कोई धर्म, कानून और नैतिकता किसी अस्पताल को जानबूझकर निशाना बनाना उचित नहीं ठहरा सकता। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस आपराधिक कृत्य के दोषियों को जवाबदेह ठहराना चाहिए और सुनिश्चित करे कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान का अंधाधुंध हमला तत्काल बंद हो। भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। हम अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपने समर्थन को दोहराते हैं।"

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