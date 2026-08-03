भारत में अंग दान को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया 'जुग जुग जियो' अभियान, जानिए क्या है उद्देश्य

इस अभियान के तहत आधार का इस्तेमाल करते हुए NOTTO पोर्टल पर लोग सुरक्षित तरीके से पंजीकरण करा सकते हैं। सितंबर 2023 से अब तक 5.59 लाख से ज्यादा सत्यापित दाता पंजीकरण कर चुके हैं। हालांकि, भारत में अंग दान की दर अब भी बहुत कम है। आज भी अधिकतर प्रत्यारोपण जीवित दाताओं से ही होते हैं, जबकि करीब 90,000 मरीज अंग मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इसी खाई को पाटने और मंजूरी की प्रक्रिया को गति देने के लिए अब अस्पतालों को मौजूदा कानूनों के तहत दान की पूरी प्रक्रिया के बारे में अनिवार्य रूप से परामर्श देना होगा।