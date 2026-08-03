भारत में अंग दान को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया 'जुग जुग जियो' अभियान, जानिए क्या है उद्देश्य

भारत में अंग दान को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया 'जुग जुग जियो' अभियान, जानिए क्या है उद्देश्य
देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंग दान को बढ़ावा देने के लिए 'जुग जुग जियो अभियान' शुरू किया है। यह एक साल तक चलने वाला अभियान है, जिसका मकसद लोगों को मृत्यु के बाद अपने अंग दान करने के लिए प्रेरित करना है। इस पहल की घोषणा अंग दान दिवस के मौके पर हुई। यह अभियान ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में चल रहा है। ग्राम पंचायतें, सेवा केंद्र और स्कूल इस बारे में लोगों को जागरूक करने में लगे हैं।
अस्पतालों को अनिवार्य दान परामर्श देना होगा
इस अभियान के तहत आधार का इस्तेमाल करते हुए NOTTO पोर्टल पर लोग सुरक्षित तरीके से पंजीकरण करा सकते हैं। सितंबर 2023 से अब तक 5.59 लाख से ज्यादा सत्यापित दाता पंजीकरण कर चुके हैं। हालांकि, भारत में अंग दान की दर अब भी बहुत कम है। आज भी अधिकतर प्रत्यारोपण जीवित दाताओं से ही होते हैं, जबकि करीब 90,000 मरीज अंग मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इसी खाई को पाटने और मंजूरी की प्रक्रिया को गति देने के लिए अब अस्पतालों को मौजूदा कानूनों के तहत दान की पूरी प्रक्रिया के बारे में अनिवार्य रूप से परामर्श देना होगा।