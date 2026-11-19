रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा कि वार्ता में समुद्री सुरक्षा, रक्षा प्रौद्योगिकी और औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौते हुए।

उन्होंने बताया कि भारत-जापान ने समुद्री और हवाई सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। इसमें समुद्री-हवाई क्षेत्र की निगरानी, खोज और बचाव अभियान और सूचनाओं को साझा करना शामिल है।

राजनाथ सिंह ने पिछले साल सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की।