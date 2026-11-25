भारत से दिए गए आवेदनों में स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और जर्मनी जाने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी। कुल आवेदनों में से आधे इन्हीं 3 देशों के लिए थे। हालांकि, वीजा मंजूर होने की दरें एक जैसी नहीं थीं।

जर्मनी ने करीब 10.5 प्रतिशत आवेदन ही खारिज किए, जो कि थोड़ा ज्यादा दोस्ताना रवैया दिखाता है। वहीं, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड ने लगभग 13 प्रतिशत से 15 प्रतिशत आवेदनों को नामंजूर कर दिया।

कुछ देशों, जैसे स्लोवेनिया और बुल्गारिया में वीजा रद्द होने की दरें बहुत ज्यादा थीं (लगभग आधी तक)। लेकिन डेनमार्क ने सिर्फ 7.1 प्रतिशत आवेदनों को ही अस्वीकार किया, जिससे उसकी दरें काफी कम रहीं। अगर आप अपनी यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आवेदन करने से पहले हर देश के रिकॉर्ड को ज़रूर देख लेना चाहिए।