यूरोप घूमने का प्लान बना रहे हैं? करीब 16 प्रतिशत वीजा आवेदन खारिज
साल 2025 में भारत में शेंगेन दूतावासों को 11.5 लाख से ज्यादा शॉर्ट-स्टे वीजा आवेदन मिले। इसके साथ ही भारत, चीन और तुर्की के बाद तीसरा सबसे बड़ा आवेदक देश बन गया। लेकिन यहां एक पेंच है। इनमें से लगभग 16 प्रतिशत आवेदन रद्द कर दिए गए।
यह 2024 के 15 प्रतिशत के मुकाबले थोड़ी ज्यादा बढ़ोतरी है। यानी, जहां ज्यादा भारतीय अब यूरोप जाने का सपना देख रहे हैं, वहीं वीजा मिलना हमेशा तय नहीं होता।
बता दें, शेंगेन क्षेत्र 29 यूरोपीय देशों का एक समूह है।
भारतीयों के वीजा रद्द होने की दरें देशों के हिसाब से अलग-अलग
भारत से दिए गए आवेदनों में स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और जर्मनी जाने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी। कुल आवेदनों में से आधे इन्हीं 3 देशों के लिए थे। हालांकि, वीजा मंजूर होने की दरें एक जैसी नहीं थीं।
जर्मनी ने करीब 10.5 प्रतिशत आवेदन ही खारिज किए, जो कि थोड़ा ज्यादा दोस्ताना रवैया दिखाता है। वहीं, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड ने लगभग 13 प्रतिशत से 15 प्रतिशत आवेदनों को नामंजूर कर दिया।
कुछ देशों, जैसे स्लोवेनिया और बुल्गारिया में वीजा रद्द होने की दरें बहुत ज्यादा थीं (लगभग आधी तक)। लेकिन डेनमार्क ने सिर्फ 7.1 प्रतिशत आवेदनों को ही अस्वीकार किया, जिससे उसकी दरें काफी कम रहीं। अगर आप अपनी यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आवेदन करने से पहले हर देश के रिकॉर्ड को ज़रूर देख लेना चाहिए।