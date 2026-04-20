85 प्रतिशत इथेनॉल से मिलेगी आजादी! भारत ला रहा फ्लेक्स-फ्यूल वाहन, विदेशी तेल पर निर्भरता होगी कम देश Apr 20, 2026

भारत तेजी से फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल (FFV) को सड़कों पर उतारने की तैयारी कर रहा है। इसका मकसद विदेशी तेल पर देश की निर्भरता को घटाना है। जब दुनिया में तेल की कीमतें घटती-बढ़ती हैं और भू-राजनीतिक तनाव बढ़ता है, ऐसे में यह कदम बेहद जरूरी हो जाता है। इन FFV गाड़ियों को 85% तक इथेनॉल पर चलाया जा सकता है, जो 2025 के तय किए गए 20% ब्लेंड से कहीं ज्यादा है। यह गाड़ी की माइलेज और इंजन की परफॉरमेंस से जुड़ी लोगों की दो मुख्य चिंताओं को दूर कर सकता है। इसके साथ ही, यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करेगा।