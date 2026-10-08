कैंसर मरीजों को बड़ी राहत, सरकार तय करेगी दवाओं के दाम

साल 2019 में, सरकार ने 42 गैर-सूचीबद्ध कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन को 30 प्रतिशत पर सीमित कर दिया था। इससे ये दवाएं काफी सस्ती हो गईं। इन दवाओं को उन 57 कैंसर रोधी दवाओं की सूची में जोड़ा गया था, जिनकी कीमतें पहले से ही तय थीं और वे नियंत्रित दवाओं की श्रेणी में आती थीं।

अब प्रधानमंत्री कार्यालय की कड़ी निगरानी के बीच, अधिकारी इन मूल्य नियंत्रणों का दायरा और बढ़ाना चाहते हैं। जानकारों का मानना है कि दवाओं की ऊंची कीमतें सिर्फ कंपनियों के मुनाफे की वजह से नहीं हैं, बल्कि सप्लाई चेन की लागत भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभाती है।