भारत को मिला पहला इलेक्ट्रिक हाईवे, NH-66 पर 2,000 करोड़ रुपये का गेम चेंजर कॉरिडोर

केरलम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और ICCT की एक रिसर्च से पता चला है कि इस कॉरिडोर के लिए 12.5-MW के चार्जिंग नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी, जिस पर करीब 19 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

उन्होंने 13,355 ट्रकों के GPS डेटा का इस्तेमाल करके अनुमान लगाया है कि जैसे-जैसे ज्यादा ट्रक इलेक्ट्रिक होते जाएंगे, 2050 तक 1,939 चार्जर की आवश्यकता होगी। खास बात यह है कि ये सभी चार्जर केरलम की सालाना बिजली का 0.2 प्रतिशत से भी कम इस्तेमाल करेंगे। इससे स्थानीय संसाधनों पर बिना कोई बोझ डाले, यह एक बड़ी कामयाबी होगी।