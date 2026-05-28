तेल के अजीबो-गरीब पैक साइज से मिलेगी मुक्ति, सरकार ला रही है नए मानक
क्या आपने कभी सोचा है कि खाने के तेल की बोतलों और पैकेटों के साइज इतने अजीब क्यों होते हैं? अब सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सभी बड़े खाने के तेलों, जैसे पाम, सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों और ब्लेंडेड वैरायटी के लिए अब मानक पैक साइज वापस लाए जाएंगे। इसका मतलब है कि आपको अब 200 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1 लीटर, 2 लीटर और 5 लीटर के पैक आसानी से मिल सकेंगे। यह फैसला उन ग्राहकों की लगातार बढ़ती शिकायतों के बाद आया है, जो अजीब और उलझाने वाली पैकेजिंग से परेशान थे। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय अब देश के बड़े उद्योग समूहों के साथ मिलकर काम कर रहा है, ताकि 650 ग्राम और 850 ग्राम जैसे अजीब साइज वाले पैक को धीरे-धीरे बंद किया जा सके।
एक जैसे दिखने वाले पाउच से कीमत की तुलना करना मुश्किल
भारत में खाने के तेल का इस्तेमाल हाल के सालों में काफी बढ़ गया है। 2020-21 में यह 2.46 करोड़ टन था, जो 2022-23 में बढ़कर करीब 2.90 करोड़ टन तक पहुंच गया। इसके अलावा, तेल का आयात भी लगातार बढ़ रहा है। ग्राहकों को अक्सर यह समझने में मुश्किल होती है कि कौन सा ब्रांड उन्हें सबसे अच्छी डील दे रहा है, क्योंकि एक जैसे दिखने वाले पाउच में अक्सर तेल की मात्रा अलग-अलग होती है। मानक पैक साइज होने से ग्राहक आसानी से कीमतों की तुलना कर सकेंगे और अपने पैसे का सही दाम पा सकेंगे। यह तब और भी जरूरी हो जाता है जब तेल की कीमतें लगातार बदल रही हों।