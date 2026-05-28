तेल के अजीबो-गरीब पैक साइज से मिलेगी मुक्ति, सरकार ला रही है नए मानक देश May 28, 2026

क्या आपने कभी सोचा है कि खाने के तेल की बोतलों और पैकेटों के साइज इतने अजीब क्यों होते हैं? अब सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सभी बड़े खाने के तेलों, जैसे पाम, सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों और ब्लेंडेड वैरायटी के लिए अब मानक पैक साइज वापस लाए जाएंगे। इसका मतलब है कि आपको अब 200 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1 लीटर, 2 लीटर और 5 लीटर के पैक आसानी से मिल सकेंगे। यह फैसला उन ग्राहकों की लगातार बढ़ती शिकायतों के बाद आया है, जो अजीब और उलझाने वाली पैकेजिंग से परेशान थे। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय अब देश के बड़े उद्योग समूहों के साथ मिलकर काम कर रहा है, ताकि 650 ग्राम और 850 ग्राम जैसे अजीब साइज वाले पैक को धीरे-धीरे बंद किया जा सके।