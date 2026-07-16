भारत ने रचा इतिहास: खसरे से जंग में 'जीरो-डोज' बच्चों की संख्या में भारी गिरावट

WHO और UNICEF के नए आंकड़े बताते हैं कि वे बच्चे जिन्हें अपने पहले साल में एक भी टीका नहीं लगा (इन्हें 'जीरो-डोज' बच्चे भी कहते हैं), उनकी संख्या अब काफी कम हो गई है। साल 2024 में ऐसे 9.09 लाख बच्चे थे, जो 2025 में घटकर 6.79 लाख रह गए हैं।

यह भारत के लिए एक बड़ी जीत है। इस बड़ी सफलता के बाद, 2001 के बाद पहली बार भारत उन शीर्ष 10 देशों की सूची से बाहर हो गया है जहां खसरे के खिलाफ सबसे ज्यादा बच्चों का टीकाकरण नहीं हो पाता।