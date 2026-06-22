भारत की ब्रह्मोस और आकाशतीर से UAE की ताकत में होगा इजाफा, बातचीत हुई शुरू
भारत इस समय संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ अपनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाशतीर वायु रक्षा प्रणाली की बिक्री को लेकर गंभीर बातचीत कर रहा है। UAE अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना चाहता है, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे अहम इलाकों में, क्योंकि क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। भारत के लिए यह रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि उसने 2022 में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेची थी।
ब्रह्मोस, आकाशतीर की क्षमताएं और रक्षा साझेदारी
ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है, जिसे जमीन, समुद्र या हवा तीनों जगहों से दागा जा सकता है। आकाशतीर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा भारतीय सेना के लिए बनाया गया एक स्वचालित एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे हवाई खतरों से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है। यह समझौता इस बात का भी सबूत है कि दोनों देश रक्षा तकनीक के क्षेत्र में नए साझेदार खोज रहे हैं।