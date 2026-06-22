भारत की ब्रह्मोस और आकाशतीर से UAE की ताकत में होगा इजाफा, बातचीत हुई शुरू देश Jun 22, 2026

भारत इस समय संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ अपनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाशतीर वायु रक्षा प्रणाली की बिक्री को लेकर गंभीर बातचीत कर रहा है। UAE अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना चाहता है, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे अहम इलाकों में, क्योंकि क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। भारत के लिए यह रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि उसने 2022 में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेची थी।