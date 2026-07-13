भारतीय सेना में हो रहा बड़ा बदलाव, संयुक्त थिएटर कमांड के दायरे में आएंगी तीनों सेना

इस सुधार को 'थिएटरइजेशन' नाम दिया गया है। इसका मकसद आधुनिक युद्धों में सशस्त्र सेनाओं को और तेज और बेहतर तालमेल के साथ काम करने में सक्षम बनाना है। यह विचार कारगिल युद्ध के बाद से ही चर्चा में रहा है, लेकिन अलग-अलग सेनाओं के बीच कमान के अधिकार को लेकर मतभेदों की वजह से इसमें देरी होती रही। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम के नेतृत्व में इस दिशा में काम आगे बढ़ रहा है। ऐसे में भारत को आजादी के बाद से सबसे बड़ा सैन्य सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि, इसे पूरी तरह लागू होने में अभी कुछ साल लगेंगे।