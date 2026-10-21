आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक खास कानून लाने की तैयारी कर रही भारत सरकार

चीजों को नियंत्रण में रखने के लिए भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों को भी सख्त कर दिया है।

अब किसी भी अथॉरिटी या कोर्ट द्वारा बताए गए आपत्तिजनक कंटेंट को प्लेटफॉर्म्स को 3 घंटे के अंदर हटाना होगा।

सूद ने यह भी बताया कि कुछ AI सिस्टम अपने आप काम कर सकते हैं और सुरक्षित सिस्टम्स में भी सेंध लगा सकते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि इन ताकतवर AI सिस्टम्स को इस्तेमाल करते समय इंसान की निगरानी जरूरी है और इन्हें सुरक्षित, नियंत्रित माहौल में ही टेस्ट किया जाना चाहिए।

सूद ने कहा, "AI जहाँ कई नई संभावनाएं पैदा कर सकता है, वहीं यह बड़े खतरे भी ला सकता है।"

यही वजह है कि इसका सही ढंग से नियमन (रेगुलेशन) करना बहुत मायने रखता है।