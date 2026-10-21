आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक खास कानून लाने की तैयारी कर रही भारत सरकार
भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए एक खास कानून लाने की तैयारी कर रहा है। सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने बताया कि यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है, जब AI टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है और इसके खतरों को लेकर चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं।
सरकार ने AI से जुड़े नियमों पर एक चर्चा पत्र (कंसल्टेशन पेपर) तैयार करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। सरकार चाहती है कि AI का इस्तेमाल इस तरह से हो जिससे फायदा ज्यादा हो और नुकसान कम।
भारत में अब 3 घंटे में हटानी होगी आपत्तिजनक सामग्री
चीजों को नियंत्रण में रखने के लिए भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों को भी सख्त कर दिया है।
अब किसी भी अथॉरिटी या कोर्ट द्वारा बताए गए आपत्तिजनक कंटेंट को प्लेटफॉर्म्स को 3 घंटे के अंदर हटाना होगा।
सूद ने यह भी बताया कि कुछ AI सिस्टम अपने आप काम कर सकते हैं और सुरक्षित सिस्टम्स में भी सेंध लगा सकते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि इन ताकतवर AI सिस्टम्स को इस्तेमाल करते समय इंसान की निगरानी जरूरी है और इन्हें सुरक्षित, नियंत्रित माहौल में ही टेस्ट किया जाना चाहिए।
सूद ने कहा, "AI जहाँ कई नई संभावनाएं पैदा कर सकता है, वहीं यह बड़े खतरे भी ला सकता है।"
यही वजह है कि इसका सही ढंग से नियमन (रेगुलेशन) करना बहुत मायने रखता है।