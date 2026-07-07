तुर्की की 50 वर्षीय नाजनीत दोहा हवाई अड्डे पर फंसी, क्या भारत सरकार मदद के लिए उठाएगी कदम?

नाजनीन बीमार, परिवार से दूर

नाजनीन की हालत इसलिए भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उन्हें शुगर, थायराइड और हाई ब्लड प्रेशर जैसी कई बीमारियां हैं। हाल ही में उनके पेट का ऑपरेशन भी हुआ है। उनके 2 छोटे बेटे दोहा में ही हैं। उनमें से एक को ऑटिज्म है, जिसके लिए खास देखभाल की जरूरत पड़ती है। वहीं, उनके पति तुर्की में एक कानूनी मामले में हिरासत में हैं। दरअसल, यह मुश्किल तब खड़ी हुई जब तुर्की में एक संपत्ति विवाद के दौरान उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। इसी वजह से वह वहीं फंस गईं और परिवार से बिछड़ गईं।