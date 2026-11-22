नेपाल यात्रा को और सुगम बनाने के लिए अधिक हवाई प्रवेश बिंदू खोलने की भी अपील कर रहा है। प्रधानमंत्री शाह 23 नवंबर को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे इस मुद्दे को उठाएंगे। दोनों देशों के नेता अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं, खासकर तब जब पड़ोसी चीन का प्रभाव क्षेत्र में बढ़ रहा है। नेपाल की अर्थव्यवस्था में भारत पहले से ही अहम भूमिका निभाता है। हर साल कई नेपाली छात्रों को भारत छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण भी देता है। ये बातें दिखाती हैं कि दोनों पड़ोसी देश एक-दूसरे के कितने करीब हैं।