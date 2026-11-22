बालेन शाह की भारत यात्रा: 18,500 करोड़ रुपये के बड़े सौदे और हवाई रास्ते, चीन को लगेगा झटका?
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की भारत रविवार से शुरू हो चुकी है। इस यात्रा के दौरान, भारत, नेपाल को 2 अरब डॉलर (लगभग 18,500 करोड़ रुपये) तक का अनुदान और क्रेडिट देने के प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार कर रहा है। यह पैसा नेपाल में ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि, पैसा जारी होने से पहले काठमांडू को इन प्रोजेक्ट्स की विस्तृत रिपोर्ट्स देनी होगी। साथ ही राशि का वितरण प्रोजेक्ट की प्रगति और उसके उपयोग पर ही निर्भर करेगा।
शाह हवाई रास्ते बढ़ाने की करेंगे मांग
नेपाल यात्रा को और सुगम बनाने के लिए अधिक हवाई प्रवेश बिंदू खोलने की भी अपील कर रहा है। प्रधानमंत्री शाह 23 नवंबर को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे इस मुद्दे को उठाएंगे। दोनों देशों के नेता अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं, खासकर तब जब पड़ोसी चीन का प्रभाव क्षेत्र में बढ़ रहा है। नेपाल की अर्थव्यवस्था में भारत पहले से ही अहम भूमिका निभाता है। हर साल कई नेपाली छात्रों को भारत छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण भी देता है। ये बातें दिखाती हैं कि दोनों पड़ोसी देश एक-दूसरे के कितने करीब हैं।