90,000 करोड़ का ऐतिहासिक सौदा: जर्मनी संग भारत को मिलेगी 'अदृश्य' पनडुब्बी तकनीक, हिंद महासागर में बदलेगा गेम!
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भारत और जर्मनी के बीच छह नई पनडुब्बियों का 90,000 करोड़ रुपये का सौदा जल्द ही पक्का होने वाला है। इन पनडुब्बियों को भारत की मजगांव डॉक और जर्मनी की थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स मिलकर बनाएंगी। इस कदम से भारतीय नौसेना की शक्ति में काफी बढ़ोतरी होगी।
जर्मनी भारत के साथ पनडुब्बी डिजाइन तकनीक साझा करेगा
यह सौदा सिर्फ पनडुब्बियां खरीदने तक ही सीमित नहीं है; जर्मनी भारत के साथ पनडुब्बी डिजाइन से जुड़ी अहम तकनीक भी साझा करेगा। इन नई पनडुब्बियों में 'एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन' सिस्टम लगा होगा, जिसकी वजह से वे पानी के अंदर ज्यादा देर तक रह पाएंगी। रक्षा मंत्री सिंह के इस दौरे में दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर भी खास जोर रहेगा। इसके तहत साइबर सुरक्षा, AI, ड्रोन और दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी।