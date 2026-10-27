दिल्ली ने SCO संवाद के लिए पाकिस्तान के मंत्री को न्योता, जानिए क्या है भारत की योजना
भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय विरासत और संस्कृति मंत्री औरंगजेब खान खिची को एक खास न्योता भेजा है। उन्हें दिल्ली में 20 से 22 नवंबर तक चलने वाले पहले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सभ्यता संवाद फोरम में बुलाया गया है। दोनों पड़ोसी देशों के बीच यह सांस्कृतिक कूटनीति का एक दुर्लभ मौका है। भारत की कोशिश है कि इस मंच के जरिए SCO देशों को उनकी साझा विरासत और संस्कृति के आधार पर एक साथ लाया जाए।
पुराना किला में जुटेंगे SCO के संस्कृति मंत्री
यह कार्यक्रम दिल्ली के पुराना किला में आयोजित होगा। इसमें चीन और रूस सहित SCO के 10 सदस्य देशों के संस्कृति मंत्री हिस्सा लेंगे। साथ ही 15 और साझेदार और पर्यवेक्षक देशों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन से और संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित यह मंच, धर्म, कला, भाषा और उन परंपराओं पर चर्चा शुरू करेगा जो इन देशों को आपस में जोड़ती हैं। पिछले कूटनीतिक उतार-चढ़ावों के बावजूद, संस्कृति के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में यह एक नया कदम है।