दिल्ली ने SCO संवाद के लिए पाकिस्तान के मंत्री को न्योता, जानिए क्या है भारत की योजना

यह कार्यक्रम दिल्ली के पुराना किला में आयोजित होगा। इसमें चीन और रूस सहित SCO के 10 सदस्य देशों के संस्कृति मंत्री हिस्सा लेंगे। साथ ही 15 और साझेदार और पर्यवेक्षक देशों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन से और संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित यह मंच, धर्म, कला, भाषा और उन परंपराओं पर चर्चा शुरू करेगा जो इन देशों को आपस में जोड़ती हैं। पिछले कूटनीतिक उतार-चढ़ावों के बावजूद, संस्कृति के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में यह एक नया कदम है।