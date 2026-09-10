भारत का शिक्षा पर खर्च बढ़ा, फिर भी कुछ BRICS देशों से पीछे

भारत ने सार्वजनिक शिक्षा पर अपना खर्च बढ़ा दिया है। साल 2016 में यह GDP का 1.2 प्रतिशत था, जो 2023 में बढ़कर 4.1 प्रतिशत हो गया है। इस मामले में भारत ने चीन और रूस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है।

हालांकि, वह अभी भी दक्षिण अफ्रीका (10.5%) और ब्राजील (4.9%) से पीछे है। शहरी परिवार भी अब पढ़ाई पर ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। साल 2000 में वे अपनी कमाई का 4.3 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च करते थे, जो 2025 तक 6 प्रतिशत हो जाएगा। वहीं, ग्रामीण परिवार भी 1.9 से बढ़कर 3.2 प्रतिशत खर्च करने लगे हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि पढ़ाई-लिखाई अब सभी के लिए एक बड़ी प्राथमिकता बनती जा रही है।