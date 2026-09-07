बिजली संकट से पहले भारत का बड़ा कदम, 53 संयंत्रों में 20 प्रतिशत बढ़ी कोयले की सप्लाई

बिजली संकट से पहले भारत का बड़ा कदम, 53 संयंत्रों में 20 प्रतिशत बढ़ी कोयले की सप्लाई
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भारत ने 3 से 6 सितंबर के बीच बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति 20 प्रतिशत बढ़ा दी है। यह बढ़ोतरी तब हुई जब रिपोर्टों से पता चला कि 53 कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का स्टॉक खतरनाक रूप से कम हो गया था, जो उनके सामान्य स्टॉक के एक चौथाई से भी कम था। सरकार का यह कदम इन संयंत्रों में कोयले की कमी की स्थिति को आसान बनाने के लिए है।
कोयले के रैक की लोडिंग बढ़कर 444 हुई
कोयला मंत्रालय का कहना है कि वे इन संकटग्रस्त संयंत्रों पर पैनी नजर रख रहे हैं और उनकी कोयला आपूर्ति को स्थिर करने के लिए कदम उठा रहे हैं। सिर्फ चार दिनों में कोयले के रैक की लोडिंग 370 से बढ़कर 444 रैक हो गई है। साथ ही कोल इंडिया में दैनिक उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है। अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे जल्दी ही कोयले का स्टॉक भर जाएगा और बिजली कटौती को रोका जा सकेगा।