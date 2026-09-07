बिजली संकट से पहले भारत का बड़ा कदम, 53 संयंत्रों में 20 प्रतिशत बढ़ी कोयले की सप्लाई

कोयला मंत्रालय का कहना है कि वे इन संकटग्रस्त संयंत्रों पर पैनी नजर रख रहे हैं और उनकी कोयला आपूर्ति को स्थिर करने के लिए कदम उठा रहे हैं। सिर्फ चार दिनों में कोयले के रैक की लोडिंग 370 से बढ़कर 444 रैक हो गई है। साथ ही कोल इंडिया में दैनिक उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है। अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे जल्दी ही कोयले का स्टॉक भर जाएगा और बिजली कटौती को रोका जा सकेगा।