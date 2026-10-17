गन्ने के रस से एथेनॉल पर रोक: चीनी बचाने को सरकार ने उठाया बड़ा कदम

भारत सरकार ने एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। साल 2026-27 के सीजन से देश में गन्ने के रस, शुगर, सिरप या बी-हेवी मोलासेस का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने के लिए नहीं किया जा सकेगा। इसकी जगह तेल कंपनियों को अब सी-हेवी मोलासेस, खराब अनाज, FCI से मिलने वाले अतिरिक्त चावल और मक्का जैसी चीजों से एथेनॉल बनाना होगा। यह फैसला देश में चीनी के कम उत्पादन और खुदरा बाजार में इसकी बढ़ती कीमतों को देखते हुए लिया गया है।