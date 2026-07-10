अमेरिका ने कई मामलों में लॉरेंस बिश्नोई पर आरोप तय किए हैं

#NewsBytesExplainer: क्या लॉरेंस बिश्नोई को अमेरिका को सौंपेगा भारत?

लेखन आबिद खान 12:31 pm Jul 10, 202612:31 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के न्याय विभाग ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और कई अन्य लोगों पर आपराधिक गैंग चलाने, हत्या और जबरन वसूली जैसे आरोप लगाए हैं। लॉरेंस को कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भी आरोपी बनाया गया है। वहीं, 3 गैंग से जुड़े 24 अपराधी गिरफ्तार भी किए गए हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका लॉरेंस के प्रत्यर्पण की मांग कर सकता है। आइए समझते हैं क्या भारत को लॉरेंस को अमेरिका को सौंपना होगा।