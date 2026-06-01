एक दिन की कमाई में सिर्फ 8 लीटर पेट्रोल! ईंधन सामर्थ्य में दुनिया की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे पीछे

वैश्विक ईंधन सामर्थ्य में भारी अंतर

ब्राजील की हालत भी कुछ खास नहीं है, वहां के लोग रोज करीब 20 लीटर ईंधन खरीद पाते हैं।

जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में लोग आसानी से एक दिन में 50 लीटर से ज्यादा ईंधन खरीद लेते हैं।

वहीं दूसरी ओर, वेनेजुएला और लीबिया जैसे तेल से समृद्ध देश इस मामले में सबसे आगे हैं। वहां के एक औसत नागरिक की एक दिन की कमाई से 2,500 लीटर से ज्यादा डीजल खरीदा जा सकता है!

इसके उलट, मलावी और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जैसे देशों में लोग अपनी एक दिन की कमाई से एक लीटर ईंधन भी नहीं खरीद पाते।